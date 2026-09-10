VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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10.09.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von VAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 605,00 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 605,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'435 Punkten steht. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 604,40 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 619,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'612 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,20 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 285,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,86 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,69 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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