VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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10.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT steigt am Donnerstagmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von VAT. Das Papier von VAT konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 621,40 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die VAT-Aktie bei 623,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 619,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'479 VAT-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 14,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 285,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VAT-Aktie 117,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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