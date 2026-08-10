VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 638,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 638,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 629,40 CHF. Zuletzt wechselten 2'396 VAT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 13,95 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 257,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 147,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,12 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,74 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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