VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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10.08.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag stabil
Die Aktie von VAT hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die VAT-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 632,80 CHF.
Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 632,80 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'505 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die VAT-Aktie bis auf 642,40 CHF. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 628,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 629,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 15'749 VAT-Aktien.
Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 12,98 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 257,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,12 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,74 CHF je VAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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