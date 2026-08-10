VAT Aktie News: VAT tendiert am Montagmittag nordwärts

Um 12:28 Uhr wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 635,20 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'540 Punkten tendiert. Die VAT-Aktie legte bis auf 642,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 629,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'829 VAT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 14,48 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 257,50 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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