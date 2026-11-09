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09.11.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 509,00 CHF abwärts.
Die VAT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 509,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'813 Punkten steht. Das Tagestief markierte die VAT-Aktie bei 506,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 515,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'465 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 42,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,06 Prozent.
Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,09 CHF je Aktie ausschütten.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,71 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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