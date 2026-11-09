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09.11.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag in Grün
Die Aktie von VAT gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die VAT-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 529,80 CHF.
Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 529,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'992 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 530,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 515,60 CHF. Bisher wurden heute 36'041 VAT-Aktien gehandelt.
Bei 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 37,26 Prozent wieder erreichen. Bei 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 73,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,09 CHF je Aktie ausschütten.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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