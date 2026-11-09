VAT Aktie News: VAT am Montagmittag höher

Um 12:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 518,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'933 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 520,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 515,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'025 VAT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 41,19 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,71 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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