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09.10.2026 09:29:00

VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Freitagvormittag ins Minus

VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Freitagvormittag ins Minus

Die Aktie von VAT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 673,20 CHF.

VAT
673.86 CHF -0.34%
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Um 09:28 Uhr ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 673,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'526 Punkten liegt. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 665,00 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 673,00 CHF. Bisher wurden heute 3'073 VAT-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,02 Prozent. Bei 305,10 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 54,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF je Aktie ausschütten.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,75 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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