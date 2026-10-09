VAT Aktie News: VAT am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 667,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'557 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die VAT-Aktie bei 665,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 673,00 CHF. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'357 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 8,93 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,19 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,75 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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