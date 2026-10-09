VAT Aktie News: VAT tendiert am Freitagmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 677,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 678,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 673,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'748 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,42 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 305,10 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 54,93 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,19 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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