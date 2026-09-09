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09.09.2026 09:29:00

VAT Aktie News: VAT verliert am Vormittag

VAT Aktie News: VAT verliert am Vormittag

Die Aktie von VAT gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 624,60 CHF ab.

VAT
611.33 CHF -2.36%
Kaufen Verkaufen

Die VAT-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 624,60 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'735 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 624,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 627,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 767 VAT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 16,43 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 285,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 119,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 7,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,11 CHF je VAT-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’357.60 8.95 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’861.77 09.09.2026 13:22:32
Long 13’355.19 19.80 SWBZHU
Long 13’049.80 13.85 SU3B7U
Long 12’466.79 8.84 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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