VAT Aktie News: VAT am Nachmittag mit Kursverlusten

Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 613,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'585 Punkten steht. In der Spitze fiel die VAT-Aktie bis auf 607,80 CHF. Bei 627,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 11'409 VAT-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 15,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 285,20 CHF. Dieser Wert wurde am 12.09.2025 erreicht. Abschläge von 53,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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