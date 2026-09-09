VAT Aktie News: VAT am Mittwochmittag billiger

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 611,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'674 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 611,00 CHF. Bei 627,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 5'267 VAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 15,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 285,20 CHF fiel das Papier am 12.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,37 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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