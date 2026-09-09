VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Mittwochmittag billiger
Die Aktie von VAT gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 611,60 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 611,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'674 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 611,00 CHF. Bei 627,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 5'267 VAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 15,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 285,20 CHF fiel das Papier am 12.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,37 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich
Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet
Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
12:29
|VAT Aktie News: VAT am Mittwochmittag billiger (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.09.26
|VAT Aktie News: VAT am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.