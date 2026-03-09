VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
09.03.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT bricht am Montagmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 480,30 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 5,6 Prozent auf 480,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 17'726 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die VAT-Aktie bei 474,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 483,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 26'666 VAT-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 26.02.2026 auf bis zu 558,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 16,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 236,50 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 50,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,51 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 28.07.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 9,95 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
VAT-Aktie dennoch schwächer: 2025 deutlich mehr verdient - Dividende steigt
VAT-Aktie: Gespanntes Warten auf den Ausblick - Geht der Aktienboom weiter?
VAT-Aktie springt zweistellig hoch: Nachfrage in Q4 2025 deutlich angezogen
|
12:29
|VAT Aktie News: VAT bricht am Montagmittag ein (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: So steht der SLI am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: Anleger setzen VAT am Vormittag unter Druck (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
06.03.26
|VAT Aktie News: VAT fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.03.26
|SLI aktuell: SLI sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt mittags (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergreifen am Montag die Flucht. Die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.