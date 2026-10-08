VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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08.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von VAT
Die Aktie von VAT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 667,80 CHF ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 667,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'360 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die VAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 665,20 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 676,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'385 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 54,31 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,18 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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