VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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08.10.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT verliert am Donnerstagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 674,80 CHF abwärts.
Die VAT-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 674,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'436 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 663,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 676,00 CHF. Zuletzt wechselten 13'629 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 54,79 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,18 CHF belaufen.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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VAT am 08.10.2026
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