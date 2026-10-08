VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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08.10.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von VAT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 671,60 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 671,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'381 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die VAT-Aktie bis auf 665,20 CHF. Bei 676,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'022 VAT-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 8,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 54,57 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,18 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,72 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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