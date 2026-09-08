VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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08.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 622,20 CHF abwärts.
Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 622,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'911 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 621,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 628,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'188 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 16,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 277,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,43 Prozent.
Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,11 CHF ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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