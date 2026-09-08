Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’052 -1.6%  SPI 19’832 -1.2%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’838 -0.7%  Euro 0.9417 0.1%  EStoxx50 6’365 -0.6%  Gold 4’395 -0.2%  Bitcoin 63’521 -0.8%  Dollar 0.8110 0.2%  Öl 99.1 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
Goldpreis steigt weiter: Was hinter der Rally steckt und was Anleger erwartet
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verloren
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...

VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 09:29:00

VAT Aktie News: VAT am Vormittag mit negativen Vorzeichen

VAT Aktie News: VAT am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 622,20 CHF abwärts.

VAT
621.10 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 622,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'911 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 621,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 628,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'188 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 16,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 277,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,43 Prozent.

Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,11 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich

Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet

Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VAT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten