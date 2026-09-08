VAT Aktie News: VAT am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 625,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'839 Punkten steht. Die VAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 619,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 628,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 13'410 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Gewinne von 16,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 277,30 CHF. Mit Abgaben von 55,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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