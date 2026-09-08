VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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08.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT tendiert am Dienstagmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 623,80 CHF.
Die VAT-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 623,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'885 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VAT-Aktie bisher bei 619,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 628,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'548 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 14,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 277,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 55,55 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,11 CHF.
VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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