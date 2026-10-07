VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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07.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 690,00 CHF ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 690,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten realisiert. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 686,40 CHF nach. Bei 690,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 3'624 VAT-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 5,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,12 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,72 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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