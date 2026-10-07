VAT Aktie News: VAT am Mittwochnachmittag leichter

Die VAT-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 680,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'504 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 673,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 690,00 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 21'789 Aktien.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,94 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 55,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 7,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,12 CHF je VAT-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,72 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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