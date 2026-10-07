VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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07.10.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT verliert am Mittwochmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von VAT. Zuletzt fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 680,00 CHF ab.
Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 680,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'517 Punkten steht. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 679,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 690,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'668 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 6,94 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 305,10 CHF am 21.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 55,13 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,12 CHF.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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