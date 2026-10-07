VAT Aktie News: VAT verliert am Mittwochmittag

Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 680,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'517 Punkten steht. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 679,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 690,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'668 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 6,94 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 305,10 CHF am 21.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 55,13 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,12 CHF.

Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus

VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich

Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet