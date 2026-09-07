VAT Aktie News: VAT am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die VAT-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 619,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten tendiert. Bei 622,20 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 615,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'093 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 17,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,70 CHF. Dieser Wert wurde am 06.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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