VAT Aktie News: VAT am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 627,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. Der Kurs der VAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 629,60 CHF zu. Bei 615,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'382 VAT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,87 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2025 auf bis zu 268,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,19 Prozent.

Nach 7,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,11 CHF je VAT-Aktie.

Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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