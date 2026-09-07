VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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07.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Montagmittag im Aufwind
Die Aktie von VAT gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 618,60 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 618,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'063 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die VAT-Aktie bis auf 622,20 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 615,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'754 VAT-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,56 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2025 auf bis zu 268,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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