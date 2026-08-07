VAT Aktie News: VAT am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 630,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'502 Punkten steht. Bei 629,80 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 631,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'307 VAT-Aktien.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Bei 257,50 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,12 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,74 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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