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VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

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07.08.2026 16:29:00

VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von VAT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 630,60 CHF.

VAT
641.48 CHF 1.21%
Kaufen Verkaufen

Die VAT-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 630,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'560 Punkten notiert. Die VAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 629,80 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 631,40 CHF. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'611 Stück gehandelt.

Bei 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 15,32 Prozent Luft nach oben. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 257,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 144,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,74 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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