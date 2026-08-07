VAT Aktie News: VAT am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die VAT-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 634,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'569 Punkten notiert. Die VAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 637,00 CHF an. Die VAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 629,80 CHF nach. Bei 631,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'439 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 12,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 146,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,12 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,74 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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