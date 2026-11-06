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06.11.2026 09:29:00
VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Vormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von VAT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 515,20 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 515,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'757 Punkten steht. In der Spitze fiel die VAT-Aktie bis auf 512,40 CHF. Mit einem Wert von 517,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'011 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 41,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 305,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,78 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,09 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,71 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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