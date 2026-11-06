VAT Aktie News: VAT verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 517,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'742 Punkten steht. Die VAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 512,40 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 517,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 44'102 VAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,09 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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