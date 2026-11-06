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06.11.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Freitagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 523,80 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 523,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'613 Punkten notiert. In der Spitze legte die VAT-Aktie bis auf 528,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 517,00 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 29'217 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,83 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 305,10 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 41,75 Prozent Luft nach unten.
VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.
VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,71 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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