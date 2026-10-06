VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Vormittag ins Minus

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 708,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'617 Punkten steht. Das Tagestief markierte die VAT-Aktie bei 705,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 709,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'755 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,62 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,12 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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