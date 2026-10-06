VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Vormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von VAT. Zuletzt fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 708,60 CHF ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 708,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'617 Punkten steht. Das Tagestief markierte die VAT-Aktie bei 705,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 709,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'755 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,62 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,12 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
09:29
|VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI zum Start stärker (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.10.26
|VAT Aktie News: VAT am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|VAT Aktie News: VAT verteuert sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)