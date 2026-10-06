VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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06.10.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von VAT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 702,20 CHF.
Die VAT-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 702,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'549 Punkten liegt. Die VAT-Aktie sank bis auf 702,20 CHF. Bei 709,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 23'573 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 3,56 Prozent zulegen. Bei 305,10 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,55 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,12 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,72 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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