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06.10.2026 12:29:00

VAT Aktie News: VAT am Mittag mit roten Vorzeichen

VAT Aktie News: VAT am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von VAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der VAT-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 706,20 CHF.

VAT
708.55 CHF 0.76%
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Um 12:28 Uhr ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 706,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'669 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 702,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 709,00 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 15'529 Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 2,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,80 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,12 CHF.

VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,72 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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