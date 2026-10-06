VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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06.10.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von VAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der VAT-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 706,20 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 706,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'669 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 702,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 709,00 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 15'529 Aktien.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 2,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,80 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,12 CHF.
VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,72 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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