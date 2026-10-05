VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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05.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Montagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von VAT gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 707,20 CHF.
Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 707,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'452 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 707,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 700,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'473 VAT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,12 CHF aus.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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