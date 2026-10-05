VAT Aktie News: VAT am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 701,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'466 Punkten notiert. Die VAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 707,20 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 700,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'001 VAT-Aktien.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 3,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,12 CHF je Aktie ausschütten.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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