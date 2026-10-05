VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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05.10.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT verteuert sich am Montagmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von VAT. Zuletzt ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 701,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 701,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die VAT-Aktie bei 707,20 CHF. Bei 700,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'584 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 3,60 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die VAT-Aktie 129,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,12 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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