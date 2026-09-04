VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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04.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von VAT gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von VAT konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 605,60 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 605,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'231 Punkten liegt. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 606,80 CHF. Mit einem Wert von 602,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 2'259 Stück.
Bei 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Bei 262,30 CHF fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VAT-Aktie 130,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,11 CHF ausgeschüttet werden.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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