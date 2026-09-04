VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 613,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'215 Punkten tendiert. Die VAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 614,80 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 602,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 22'504 VAT-Aktien.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 15,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (262,30 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,21 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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