VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.09.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von VAT gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 613,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 613,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'215 Punkten tendiert. Die VAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 614,80 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 602,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 22'504 VAT-Aktien.
Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 15,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (262,30 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,21 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich
Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet
Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
17:58
|SLI aktuell: SLI verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
16:29
|VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Freitagmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.