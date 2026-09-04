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04.09.2026 12:29:00

VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Freitagmittag stärker

VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von VAT. Zuletzt ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 607,00 CHF.

VAT
609.36 CHF 2.21%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 607,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten tendiert. Bei 611,40 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 602,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'188 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 262,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 56,79 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,11 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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