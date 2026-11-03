VAT Aktie News: VAT am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,6 Prozent auf 544,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 527,40 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 534,80 CHF. Bisher wurden heute 13'210 VAT-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 33,63 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,09 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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