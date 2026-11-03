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03.11.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von VAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 562,40 CHF ab.
Um 12:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 562,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 527,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 534,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'222 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,30 Prozent. Bei 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 45,75 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,71 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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VAT am 03.11.2026
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