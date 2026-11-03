VAT Aktie News: VAT am Mittag mit Einbussen

Um 12:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 562,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 527,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 534,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'222 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,30 Prozent. Bei 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 45,75 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,71 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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