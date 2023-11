VAT Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von VAT

Um 12:28 Uhr ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 338,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 13'903 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VAT-Aktie bisher bei 336,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 339,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'203 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 395,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2023). Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 16,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 217,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,84 Prozent.

Am 12.10.2023 äusserte sich VAT zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 221,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -22,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 286,00 CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von VAT wird am 05.03.2024 gerechnet. Am 06.03.2025 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2023 6,04 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch