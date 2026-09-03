VAT Aktie News: VAT am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 605,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'172 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 605,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 606,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 670 VAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 20,08 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.09.2025 auf bis zu 260,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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