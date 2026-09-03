VAT Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von VAT

Die VAT-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 590,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 589,40 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 606,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'612 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 23,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 260,20 CHF fiel das Papier am 04.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 55,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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