VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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03.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von VAT. Der VAT-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 604,60 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 604,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'193 Punkten steht. In der Spitze fiel die VAT-Aktie bis auf 603,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 606,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'180 VAT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,28 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.09.2025 auf bis zu 260,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 56,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.
VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,69 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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