VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die VAT-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 362,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'822 Punkten notiert. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 358,60 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 372,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 36'137 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 186,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 48,70 Prozent Luft nach unten.

VAT liess sich am 13.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 305,50 CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VAT 255,40 CHF umgesetzt.

VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 6,86 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch