VAT Aktie News: VAT stabilisiert sich am Montagnachmittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die VAT-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 568,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 573,60 CHF. Das Tagestief markierte die VAT-Aktie bei 562,60 CHF. Mit einem Wert von 572,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 32'829 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 21,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 46,32 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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